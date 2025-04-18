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Эрмитаж откроет выставку в честь 550-летия Микеланджело

Экспозицию в Пикетном зале Зимнего дворца выстроят вокруг единственной в России работы мастера Скорчившегося мальчика. Её приобрела для императорского собрания Екатерина II.

Источник: Эрмитаж

Микеланджело Буонарроти (1475−1564) — один из крупнейших мастеров итальянского Возрождения, искусство которого повлияло как на современников, так и на художников более поздних эпох. Да и на современную культуру — вспомните, сколько раз вы видели версии на тему «Сотворения Адама».

Микеланджело был настоящим ренессансным гением — скульптором, живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем. Именно в стиле Микеланджело находят черты, из которых позднее развилось римское барокко. Мастер значительно пережил высокий Ренессанс — так, «Страшный суд» в Сикстинской капелле он создал спустя четверть века после того, как расписывал потолок. К тому времени давно не было в живых Рафаэля, а Рим после разграбления войсками Карла V в 1527 году уже не был тем ренессансным Римом.

Компактная эрмитажная выставка, вероятно, будет выстроена по тому же принципу, что и в своё время «Линия Рафаэля». Вы увидите работы скульпторов и живописцев, которые творили под влиянием Микеланджело, использовали его рисунки и композиционные решения. Например, на выставке будет «Вакх» Баччо Бандинелли — мраморный бюст придворного скульптора герцогов Медичи, который всю жизнь соперничал с Микеланджело.

Выставка «Божественный Микеланьоло» пройдёт в Пикетном зале Зимнего дворца с 25 апреля по 24 августа 2025 года. 0+