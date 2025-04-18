Эрмитаж откроет выставку в честь 550-летия Микеланджело

Микеланджело Буонарроти (1475−1564) — один из крупнейших мастеров итальянского Возрождения, искусство которого повлияло как на современников, так и на художников более поздних эпох. Да и на современную культуру — вспомните, сколько раз вы видели версии на тему «Сотворения Адама».
Микеланджело был настоящим ренессансным гением — скульптором, живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем. Именно в стиле Микеланджело находят черты, из которых позднее развилось римское барокко. Мастер значительно пережил высокий Ренессанс — так, «Страшный суд» в Сикстинской капелле он создал спустя четверть века после того, как расписывал потолок. К тому времени давно не было в живых Рафаэля, а Рим после разграбления войсками Карла V в 1527 году уже не был тем ренессансным Римом.
Компактная эрмитажная выставка, вероятно, будет выстроена по тому же принципу, что и в своё время «Линия Рафаэля». Вы увидите работы скульпторов и живописцев, которые творили под влиянием Микеланджело, использовали его рисунки и композиционные решения. Например, на выставке будет «Вакх» Баччо Бандинелли — мраморный бюст придворного скульптора герцогов Медичи, который всю жизнь соперничал с Микеланджело.
Выставка «Божественный Микеланьоло» пройдёт в Пикетном зале Зимнего дворца с 25 апреля по 24 августа 2025 года. 0+