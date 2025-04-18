Эрмитаж откроет выставку в честь 550-летия Микеланджело

Микеланджело был настоящим ренессансным гением — скульптором, живописцем, архитектором, поэтом, мыслителем. Именно в стиле Микеланджело находят черты, из которых позднее развилось римское барокко. Мастер значительно пережил высокий Ренессанс — так, «Страшный суд» в Сикстинской капелле он создал спустя четверть века после того, как расписывал потолок. К тому времени давно не было в живых Рафаэля, а Рим после разграбления войсками Карла V в 1527 году уже не был тем ренессансным Римом.