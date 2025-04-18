В России стартовала юбилейная акция «Красная гвоздика» в помощь ветеранам

«Впервые акция прошла в 2016 году, и с тех пор она превратилась в одно из самых масштабных благотворительных мероприятий в России. Этот год для нас, организаторов акции, особенный, дважды юбилейный — в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы проведем “Красную гвоздику” в десятый раз», — сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова.