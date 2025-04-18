В России стартовала юбилейная акция «Красная гвоздика» в помощь ветеранам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Благотворительная акция в помощь ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика» стартовала в России в десятый раз, к ней присоединятся 83 региона страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда «Память поколений».
«С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд “Память поколений” проведет акцию “Красная гвоздика” в десятый, юбилейный, раз. “Красная гвоздика” — одна из крупнейших благотворительных акций в России. Как и во все прошлые годы, собранные средства будут переданы для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. К акции присоединятся 83 региона», — сообщили в фонде.
В ходе акции волонтеры по всей России будут собирать пожертвования на помощь ветеранам: взнос можно сделать наличными или по QR-коду. Участники акции в благодарность будут получать значок в виде красной гвоздики.
«Впервые акция прошла в 2016 году, и с тех пор она превратилась в одно из самых масштабных благотворительных мероприятий в России. Этот год для нас, организаторов акции, особенный, дважды юбилейный — в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне мы проведем “Красную гвоздику” в десятый раз», — сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Катерина Круглова.
Круглова также отметила, что к десятилетию акции фонд приурочил запуск своего собственного волонтерского движения «Дело поколений».
Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В 2024 году в рамках акции «Красная гвоздика» удалось собрать более 204 миллионов рублей на медицинскую помощь ветеранам.