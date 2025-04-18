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В Ташкенте запустили программу для дворников «Киберметла»

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). Иногда новости из Ташкента кажутся настолько странными, что непонятно — смеяться или аплодировать. В Мирабадском районе столицы стартовала программа по кибербезопасности для дворников под названием «Киберметла против мошенников». И это не шутка.

Источник: Vaib.Uz

Теперь дворники вооружаются не только метлой, но и навыками цифровой гигиены. Цель — защитить себя и окружающих от телефонных и интернет-мошенников.

В рамках программы дворников обучают трем уровням «цифровой уборки». Это «Киберметла» — умение своевременно блокировать подозрительные звонки и сообщения, «Цифровой совок» — сбор и передача доказательств о мошеннических действиях, с последующим информированием правоохранителей, а также «Вирусоуборочная машина» — распознавание вредоносных ссылок, фишинга и прочих цифровых уловок.

Авторы проекта уверяют: идея не шуточная, цель — поднять общий уровень цифровой грамотности, ведь дворники — это тоже часть городской инфраструктуры, которая каждый день сталкивается с уличными разговорами, объявлениями, находками и даже попытками обмана со стороны случайных прохожих. 78% жертв телефонных афер — люди старшего поколения. И именно дворники, ежедневно общающиеся с жильцами, могут стать их первой защитой.

Пока трудно понять, насколько эффективной будет такая инициатива, но сама идея — дворник, распознающий фишинг и отправляющий доказательства в киберцентр — уже звучит как новый уровень в борьбе за цифровую гигиену.

Пока программа стартовала в тестовом режиме, но, если покажет хорошие результаты — «киберметла» может прокатиться по всей столице. Кто знает, возможно, именно ваш дворник однажды не только подметёт тротуар, но и распознает мошенника по первым пяти словам.

Цифровой совок уже не за горами… А что думаете вы об этой инициативе?