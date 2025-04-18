В Ташкенте запустили программу для дворников «Киберметла»

Авторы проекта уверяют: идея не шуточная, цель — поднять общий уровень цифровой грамотности, ведь дворники — это тоже часть городской инфраструктуры, которая каждый день сталкивается с уличными разговорами, объявлениями, находками и даже попытками обмана со стороны случайных прохожих. 78% жертв телефонных афер — люди старшего поколения. И именно дворники, ежедневно общающиеся с жильцами, могут стать их первой защитой.