В дома краснодарцев прекращена подача тепла

Организациям, у которых на балансе имеются котельные, власти рекомендуют остановить подачу ресурса. Компаниям, которые обеспечивают теплом детские сады и больницы рекомендуется отключать ресурс только по заявкам. Постановление о завершении сезона подписал глава краевой столицы Евгений Наумов. Контролировать постановление надлежит заместителю мэра максиму Онищенко.