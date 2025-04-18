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В дома краснодарцев прекращена подача тепла

Отопительный сезон в Краснодаре завершился, 18 апреля, об этом сообщается на сайте администрации города.

В многоквартирные дома и организации города тепло подаваться не будет до следующего сезона.

Организациям, у которых на балансе имеются котельные, власти рекомендуют остановить подачу ресурса. Компаниям, которые обеспечивают теплом детские сады и больницы рекомендуется отключать ресурс только по заявкам. Постановление о завершении сезона подписал глава краевой столицы Евгений Наумов. Контролировать постановление надлежит заместителю мэра максиму Онищенко.

Обычно отопление отключают, когда на улице в течение пяти дней общесуточная температура воздуха держится выше 8 градусов.