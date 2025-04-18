В отношении бывшего регоператора из Ростовской области ввели процедуру наблюдения

В отношении бывшего регионального оператора «Экострой-Дон» из Ростовской области ввели процедуру наблюдения. Об этом сообщается в картотеке арбитражного суда.
Согласно документам, с таким требованием в суд обратилось НАО «Финансовые системы». Долг ответчика перед истцом и неустойку на общую сумму 19,5 тысячи включили в третью очередь реестра требований кредиторов к регопературу.
«Экострой-Дон» назначили временного управляющего. Он должен предоставить отчет о своей работе на предприятии за три дня до нового судебного заседания. Слушание запланировано на 15 июля.
Напомним, бывший организация обслуживала Красносулинский и Миллеровский МЭОКи. В начале года в областном Министерстве ЖКХ сообщили, что компанию лишили статуса регионального оператора этих комплексов.