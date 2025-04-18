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«Полезна и для здравоохранения, и для граждан». В Минздраве сказали о запуске централизованной информационной системы

Глава Минздрава сказал о запуске централизованной информсистемы здравоохранения.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве здравоохранения сообщили о запуске в Беларуси централизованной информационной системы здравоохранения, информирует телеграм-канал ведомства.

Глава Минздрава Александр Ходжаев сообщил о вопросах создания в Беларуси централизованной информационной системы здравоохранения и цифровизации. И напомнил, что создать информационную медицинскую платформу было поручено за 2024 — 2025 годы. Речь идет о системе, которая бы удовлетворяла потребности и профессионального сообщества, и простых белорусов.

— Мы должны создать такую систему, которая будет полезна для здравоохранения и граждан, — заметил он.

Ходжаев рассказал, что 2024-м систему внедрили в рамках эксперимента в девяти медорганизациях. Сейчас ее распространят почти на 500 учреждений.

— Платформу должны имплементировать в 467 организаций системы здравоохранения, — пояснил он.

Кроме того, глава Минздрава уточнил, что на каждом этапе разработки информсистемы проводится ее ревизия. Так, к 1 июня будет делаться справочная информация с анализом и предложениями по совершенствованию ее исполнения. К разработке системы будут широко привлекать экспертов, у которых есть опыт использования подобных платформ.

Планируется, что введена будет централизованная информационная системаздравоохранения в конце 2025 года.

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