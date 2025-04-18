«Полезна и для здравоохранения, и для граждан». В Минздраве сказали о запуске централизованной информационной системы

Кроме того, глава Минздрава уточнил, что на каждом этапе разработки информсистемы проводится ее ревизия. Так, к 1 июня будет делаться справочная информация с анализом и предложениями по совершенствованию ее исполнения. К разработке системы будут широко привлекать экспертов, у которых есть опыт использования подобных платформ.