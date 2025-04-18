В Комрате стартовала Пасхальная ярмарка: Яркие инсталляции, вкусные угощения и изделия ручной работы от народных мастеров

В Комрате стартовала Пасхальная ярмарка!
Гостей и жителей ждут яркие инсталляции, вкусные угощения и изделия ручной работы от народных мастеров.
Илья Узун, от имени башкана Гагаузии Евгении Гуцул, поздравил жителей автономии с предстоящими пасхальными праздниками.
Он подчеркнул, что ярмарка и пасхальный городок в центре Комрата стали уже хорошей традицией для жителей всего региона, позволяя погрузиться в традиционные православные ценности и культуру.
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«Иисус Христов воскрес, воскреснет и Молдова», — заявил первый заместитель председателя Исполкома Илья Узун.
Ярмарка будет работать до 25 апреля включительно.
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