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В Комрате стартовала Пасхальная ярмарка: Яркие инсталляции, вкусные угощения и изделия ручной работы от народных мастеров

Ярмарка будет работать до 25 апреля включительно [фото, видео]

Источник: Комсомольская правда

В Комрате стартовала Пасхальная ярмарка!

Гостей и жителей ждут яркие инсталляции, вкусные угощения и изделия ручной работы от народных мастеров.

Илья Узун, от имени башкана Гагаузии Евгении Гуцул, поздравил жителей автономии с предстоящими пасхальными праздниками.

Он подчеркнул, что ярмарка и пасхальный городок в центре Комрата стали уже хорошей традицией для жителей всего региона, позволяя погрузиться в традиционные православные ценности и культуру.

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«Иисус Христов воскрес, воскреснет и Молдова», — заявил первый заместитель председателя Исполкома Илья Узун.

Ярмарка будет работать до 25 апреля включительно.

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