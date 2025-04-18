Очередь на границе Эстонии и России резко выросла перед Пасхой

Очередь на границе между Эстонией и Россией начала формироваться еще ранним утром 18 апреля и к настоящему моменту не уменьшается, а только продолжает расти. При этом, по словам проживающих в Эстонии россиян, очереди появляются из-за постоянных досмотров.
«Я бы никогда через Нарву не ездила, если бы Финляндию не закрыли. Там был нормальный переход, ни про деньги и вещи не спрашивали, все быстро и четко», — отмечают в телеграм-канале, участники которого информируют о ситуации на российско-эстонской границе.
По словам находящихся на эстонской стороне, наплыв людей наблюдается с начала недели. Значительные скопления были зафиксированы еще во вторник, вчера очередь также была большой, однако сегодня ситуация ухудшилась.
«Сегодня, наверно, не 9−10 часов стоять придётся, а все 12, кто приедет к 10 на границу», — пишут в одном из чатов.
Основная причина ажиотажа — приближающаяся Пасха, которую многие хотят провести в кругу семьи. Некоторые путешественники сравнивают величину очереди с той, которая образуется перед Рождеством и новогодними каникулами.
Ранее «Фонтанка» писала, что накануне в эстонском городе Нарва на границе выросли очереди из-за желающих попасть в Россию на Пасху. «Время ожидания на границе больше обычного», — сказала гендиректор АО «Евролайнс» (российское представительство Lux Express Group) Наталья Арефьева и отметила, что помимо длинных пасхальных выходных на увеличившиеся очереди повлияли еще и школьные каникулы в некоторых странах Балтии и Скандинавии.
Напомним, еще зимой россиянам приходилось ночами дежурить для того, чтобы перейти российско-эстонскую границу. «Когда вчера вечером закрыли границу, те, кто не прошёл, составили список, поэтому известно, что 300 человек оставалось в ожидании на ночь. По списку утром опять все встали», — рассказывал читатель «Фонтанки» Максим. Погреться россияне ходили в ближайший платный туалет за 50 евроцентов (54 рубля), кафе на соседних улицах и McDonalds примерно в полутора километрах от пограничного пункта.