Очередь на границе Эстонии и России резко выросла перед Пасхой

Напомним, еще зимой россиянам приходилось ночами дежурить для того, чтобы перейти российско-эстонскую границу. «Когда вчера вечером закрыли границу, те, кто не прошёл, составили список, поэтому известно, что 300 человек оставалось в ожидании на ночь. По списку утром опять все встали», — рассказывал читатель «Фонтанки» Максим. Погреться россияне ходили в ближайший платный туалет за 50 евроцентов (54 рубля), кафе на соседних улицах и McDonalds примерно в полутора километрах от пограничного пункта.