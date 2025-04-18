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24 жителя Самарской области получили 18 апреля правительственные награды

Сегодня в областной столице прошло торжественное мероприятие, на котором 24 жителя региона получили государственные и региональные награды.

Сегодня в областной столице прошло торжественное мероприятие, на котором 24 жителя региона получили государственные и региональные награды.

Первый вице-губернатор и глава кабинета министров самарского региона Михаил Смирнов поздравил награждённых и вручил им знаки отличия.

Среди награждённых были представители различных профессий: врачи, учёные, деятели культуры и искусства, работники промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, а также многодетные матери.

Среди вручённых наград были ордена, медали, почётные звания и благодарности. Особо значимыми стали орден Почёта, знак отличия «Материнская доблесть», почётные грамоты Президента России и награды Губернатора Самарской области.

«Это настоящие труженики, люди, бесконечно преданные своему делу, посвятившие свою жизнь служению Родине и, конечно, нашей любимой Самарской земле», — сказал Михаил Смирнов.

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