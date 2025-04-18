В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком

Арапов направил такое обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем депутат пишет, что «существующая программа физического воспитания в школе, даже при наличии третьего урока физкультуры, не обеспечивает гармоничного физического развития». По его словам, особую озабоченность вызывает «ежегодное увеличение процента детей и подростков с избыточной массой тела».