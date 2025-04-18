В Госдуме предложили внедрить зарядку в школах перед первым уроком

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Депутат ГД Георгий Арапов («Новые люди») предложил рассмотреть возможность внедрения ежедневной утренней зарядки в школах продолжительностью не более 10−15 минут перед первым уроком, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Арапов направил такое обращение руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В нем депутат пишет, что «существующая программа физического воспитания в школе, даже при наличии третьего урока физкультуры, не обеспечивает гармоничного физического развития». По его словам, особую озабоченность вызывает «ежегодное увеличение процента детей и подростков с избыточной массой тела».
«Считаю необходимым рассмотреть возможность внедрения ежедневной короткой утренней физической зарядки в школах продолжительностью не более 10−15 минут непосредственно перед началом первого урока, с выполнением базовых упражнений для разминки», — сказано в документе.
По словам автора, некоторые регионы РФ уже реализуют такую практику.
«Вместе с тем данная практика пока не является повсеместной, а утверждённые Роспотребнадзором санитарные требования к организации образовательного процесса в школах не содержат рекомендаций по проведению утренних зарядок», — отмечается в документе.
Внедрение зарядки не потребует дополнительных бюджетных затрат, будет способствовать популяризации физической активности среди школьников и формированию устойчивых привычек здорового образа жизни, считает Арапов.