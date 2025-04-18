Житель Минска получил наследство от родственников и отнес его в милицию

В Минске мужчине в наследство от родственников досталось оружие, и он обратился в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в милицию обратился минчанин, который при ремонте квартиры нашел оружие. Выяснилось, что квартира мужчине досталась от родственников. В ней он нашел три газовых пистолета, ружье и патроны.
Правоохранители установили, что оружие было зарегистрировано на отца и деда минчанина. После их смерти про оружие, лежащее в кладовке, все забыли.
Минчанин не хотел получать разрешение на хранение оружия, поэтому добровольно его сдал в милицию.
— Арсенал изъят, проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.
И напомнили, что в Беларуси лица, которые добровольно сдали в милицию незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности.
А еще милиция задержала женщину из-за находки в коляске с ребенком.
Тем временем в Минздраве сказали о запуске централизованной информационной системы: «Полезна и для здравоохранения, и для граждан».