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Житель Минска получил наследство от родственников и отнес его в милицию

Минчанин принес в милицию полученное от отца и деда наследство.

Источник: Комсомольская правда

В Минске мужчине в наследство от родственников досталось оружие, и он обратился в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратился минчанин, который при ремонте квартиры нашел оружие. Выяснилось, что квартира мужчине досталась от родственников. В ней он нашел три газовых пистолета, ружье и патроны.

Правоохранители установили, что оружие было зарегистрировано на отца и деда минчанина. После их смерти про оружие, лежащее в кладовке, все забыли.

Минчанин не хотел получать разрешение на хранение оружия, поэтому добровольно его сдал в милицию.

— Арсенал изъят, проводится проверка, — прокомментировали в ГУВД.

И напомнили, что в Беларуси лица, которые добровольно сдали в милицию незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от административной и уголовной ответственности.

А еще милиция задержала женщину из-за находки в коляске с ребенком.

Тем временем в Минздраве сказали о запуске централизованной информационной системы: «Полезна и для здравоохранения, и для граждан».