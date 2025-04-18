ГАИ сказала белорусам, как утилизировать авто с документами и без

В ГАИ Витебской области сказали белорусам, как следует утилизировать свой автомобиль.
Так, чтобы инициировать утилизацию авто, гражданину сначала нужно подать заявления для осуществления административной процедуры. После этого есть несколько вариантов.
И, если собственник авто сдает в регистрационное подразделение ГАИ свидетельство о регистрации, авто и регистрационные знаки, то для осмотра предоставлять автомобиль не нужно.
Если же документы и госномер утеряны, то утилизация будет проходить по другому сценарию. Например, когда машина год не ездила, после проверки по базам ее утилизуют. Если есть документ о принятии транспортного средства в промышленную переработку после пожара, ДТП, других происшествий, то авто также возьмут на утилизацию.
Когда ни один из вариантов не подходит, то автомобиль можно предоставить на утилизацию в ГАИ без документов.
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