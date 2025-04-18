ГАИ сказала белорусам, как утилизировать авто с документами и без

Если же документы и госномер утеряны, то утилизация будет проходить по другому сценарию. Например, когда машина год не ездила, после проверки по базам ее утилизуют. Если есть документ о принятии транспортного средства в промышленную переработку после пожара, ДТП, других происшествий, то авто также возьмут на утилизацию.