В Самаре проводят генеральную уборку на территории 19 городских кладбищ

В областной столице вовсю идет уборка кладбищ. Сейчас хотят привести в порядок 19 объектов, сообщает администрация города.
Рабочие убирают аварийные деревья, ликвидирую заросли и вывозят сухую листву. На сегодняшний день с территории кладбищ вывезено около 900 кубометров мусора.
На кладбищах также поставили новые контейнерные площадки.
Ранее мы писали о том, что в преддверии религиозных праздников на кладбища Самарской области буду пущены автобусы. Последний рейс должен отправиться в 15:00.
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