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В Самаре проводят генеральную уборку на территории 19 городских кладбищ

В областной столице вовсю идет уборка кладбищ.

В областной столице вовсю идет уборка кладбищ. Сейчас хотят привести в порядок 19 объектов, сообщает администрация города.

Рабочие убирают аварийные деревья, ликвидирую заросли и вывозят сухую листву. На сегодняшний день с территории кладбищ вывезено около 900 кубометров мусора.

На кладбищах также поставили новые контейнерные площадки.

Ранее мы писали о том, что в преддверии религиозных праздников на кладбища Самарской области буду пущены автобусы. Последний рейс должен отправиться в 15:00.

Больше интересных новостей о любимом городе уже у нас в телеграм-канале.