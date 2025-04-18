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В Астраханской области «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

Бабушкин: в Астраханской области «Бессмертный полк» пройдет в очном формате.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 апр — РИА Новости. Акция «Бессмертный полк», которая проводится ежегодно 9 мая в День Победы, пройдет в Астраханской области в очном формате, сообщил губернатор Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«Бессмерный полк» пройдет в Астраханской области в очном формате. По ряду причин в предыдущие годы акция проходила онлайн. Но в этот раз мы приняли решение вновь торжественно пройти по улицам региона с портретами наших героев, почтить их подвиг и показать всему миру, что мы помним свою историю", — говорится в сообщении.

По словам Бабушкина, особое внимание будет уделено безопасности. Так, к охране правопорядка планируется привлечь более 1,5 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, представителей казачества.

В праздничные дни все силовые структуры будут находиться в круглосуточной готовности к нештатным ситуациям и любым возможным угрозам и провокациям, отметил Бабушкин.