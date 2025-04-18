В Астраханской области «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

«Бессмерный полк» пройдет в Астраханской области в очном формате. По ряду причин в предыдущие годы акция проходила онлайн. Но в этот раз мы приняли решение вновь торжественно пройти по улицам региона с портретами наших героев, почтить их подвиг и показать всему миру, что мы помним свою историю", — говорится в сообщении.