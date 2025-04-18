В Омске нашли труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями

В квартире дома на улице Жукова в Омске нашли бездыханным 35-летнего мужчину. Констатированы многочисленные телесные повреждения. 18 апреля в региональном СК сообщили, что к преступлению причастен 37-летний знакомый убитого.
«Во время распития спиртного фигурант жестокого избил потерпевшего. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.
Сотрудники Следственного комитета собираются подать в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу.
Ранее «КП Омск» рассказала, как местный житель чуть не задушил свою 17-летнюю дочь.