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В Омске нашли труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями

В смертельном избиении заподозрили друга погибшего.

Источник: Комсомольская правда

В квартире дома на улице Жукова в Омске нашли бездыханным 35-летнего мужчину. Констатированы многочисленные телесные повреждения. 18 апреля в региональном СК сообщили, что к преступлению причастен 37-летний знакомый убитого.

«Во время распития спиртного фигурант жестокого избил потерпевшего. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета собираются подать в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу.

Ранее «КП Омск» рассказала, как местный житель чуть не задушил свою 17-летнюю дочь.