Туротрасль Анапы готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов

Вахруков добавил, что также совместно с «Корпорацией МСП» была запущена линия поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, где можно получить консультацию по финансовым мерам поддержки. Он уточнил, что уже есть обращения, уже есть принятые меры поддержки. «Работа по ликвидации продолжается. Будем следить за сообщениями Роспотребнадзора, своевременно ориентировать и туристов, и бизнес на работу в тех условиях, которые будут на наш, как мы надеемся, нормальный сезон и в Анапе, и в Темрюкском районе, и во всех остальных курортах состоится», — заключил замминистра.