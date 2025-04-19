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Кроссворд на 19 апреля 2025

Сегодня, 19 апреля, отмечается Международный день цирка — одного из старейших видов зрелищного искусства. Его история насчитывает сотни лет, а мастера манежа по-прежнему удивляют новыми номерами. Предлагаем разгадать наш кроссворд и пройтись по страницам истории цирка, вспомнить известных артистов и знаковые трюки.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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