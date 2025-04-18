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У белорусских подростков появился новый опасный тренд

Среди подростков набирает популярность новый рискованный тренд — домашние татуировки.

Источник: Freepik

Как рассказали в УВД Миноблисполкома, дети заказывают дешевые тату-машинки и краску в интернете, а затем экспериментируют с татуировками, не понимая последствий.

Чем это опасно?

Нестерильные инструменты — использование грязных игл может привести к заражению ВИЧ, гепатитом B и C и другими инфекциями.

Неподходящие краски — многие составы не предназначены для кожи и вызывают сильные аллергические реакции.

В милиции Минщины призвали подростков «не экспериментировать, чтобы не покалечиться», а родителей — «обращать внимание на своих детей, объяснять им последствия необдуманных “хайповых” поступков».