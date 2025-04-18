В Перми проходит ярмарка продукции местных производителей к Пасхе

С 18 по 20 апреля в столице Прикамья проходит приуроченная к Пасхе ярмарка товаров от местных производителей.
Пермяков ждут на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «СпешиLove» (ул. Спешилова, 114), перед входом в гипермаркет «АШАН Сити». Здесь, как сообщает краевой минпромторг, можно купить подарки, продукты к праздничному столу и другие качественные товары пермского производства.
Посетителям ярмарки предлагается попробовать и купить куличи, хлеб, торты, пряники, пирожные и другую выпечку, шоколад, чак-чак, ореховую пасту, мед и продукты пчеловодства, чай, леденцы, мармелад на пектине, мясные и сырные деликатесы и полуфабрикаты, съедобный мох, цукаты из сосновой шишки и другую местную продукцию. Представлены также изделия народно-художественных промыслов (глиняные расписные свистульки, домики, колокольчики, молочный обжиг, уральский камень в коже), подарочные наборы, свечи, мыло, духи, посуда из керамики, средства по уходу за домом, столовые приборы, вязаные игрушки, аксессуары и украшения для детей и взрослых, другие сувениры и подарки.
Ярмарка работает в пятницу, 18 апреля, с 12.00 до 20.00, в субботу и воскресенье, 19−20 апреля, — с 10.00 до 20.00.