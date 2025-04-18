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Омичей покусали зараженные боррелиями клещи

Более 13% клещей, снятых с людей, оказались носителями боррелиоза и моноцитарного эрлихиоза человека.

Источник: Комсомольская правда

За первые три недели апреля в Омской области зарегистрировано уже 464 пострадавших от укуса клещей. По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, 224 укушенных — дети.

Как следует из этой статистики, за первые три недели апреля количество пострадавших от клещей выросло в регионе более чем в четыре раза — по данным на 1 апреля в Омской области было зарегистрировано 10 пострадавших.

А самое главное, что среди напавших на людей клещей, стали встречаться инфицированные. Ранее в этом году таких случаев зарегистрировано не было.

«В специализированных лабораториях было исследовано 93,9% клещей, снятых с людей. Из них выявлено 12,6% клещей, зараженных боррелиями, зараженных вирусом моноцитарного эрлихиоза человека — 0,9%», — сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Тем не менее пока кровососы никого не заразили — случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано.