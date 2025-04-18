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В режим повышенной готовности перейдут ростовские энергетики на майские праздники

В Ростовской области в ближайшие пять лет на энергетических объектах пройдет реконструкция.

Источник: Комсомольская правда

На майские праздники и на День Победы энергетики Ростовской области перейдут в режим повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Как говорится в сообщении, будут сформированы дежурные бригады и назначены ответственные лица для оперативного реагирования на внештатные ситуации.

— Это позволит обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение жителей региона и проведение праздничных мероприятий, — сказано в сообщении.

Кстати, по словам главы регионального минпромэнерго Андрея Савельева, в ближайшие пять лет в Ростовской области предстоит масштабная реконструкция и строительство энергетических объектов.