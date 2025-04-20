Ответы на кроссворд от 19 апреля 2025: интересные факты про Антонио Вивальди

2. Карандаш

Михаил Румянцев, взяв псевдоним Карандаш в 1935 году, начал создавать свой знаменитый сценический образ в Ленинградском цирке: конусообразная шляпа, мешковатый пиджак и широкие штаны. Переход в Московский цирк в 1936 году укрепил его популярность, а добавление скотч-терьера Кляксы сделало его еще более узнаваемым. Во время войны Карандаш поддерживал солдат своими выступлениями. Впоследствии, его учениками стали такие известные клоуны, как Ю. Никулин и М. Шуйдин. Благодаря своей огромной популярности, Карандаш мог обеспечить финансовый успех любому цирку. Он был известен своей требовательностью и профессионализмом, а также созданием сценариев для детских новогодних представлений.