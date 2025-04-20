Ответы на кроссворд от 19 апреля 2025: интересные факты про Антонио Вивальди

По горизонтали:
1. Кио
Династия иллюзионистов Кио началась с Эмиля Теодоровича, который совершил революцию в жанре, перенеся представления на цирковую арену и отказавшись от восточного колорита. Его знаменитые номера, такие как «Сжигание женщины», «Превращение женщины во льва» и «Распиливание женщины» стали классикой. Его сыновья, Эмиль и Игорь, развивали семейное дело. Эмиль-младший, инженер по образованию, создавал уникальный реквизит. Игорь, посвятивший себя иллюзии с детства, стал автором новаторских номеров, таких как «Рояль в воздухе» и «Аквариум», и был удостоен международной премии «Оскар» как «Лучший артист», за что его называли «королем волшебников».
2. Карандаш
Михаил Румянцев, взяв псевдоним Карандаш в 1935 году, начал создавать свой знаменитый сценический образ в Ленинградском цирке: конусообразная шляпа, мешковатый пиджак и широкие штаны. Переход в Московский цирк в 1936 году укрепил его популярность, а добавление скотч-терьера Кляксы сделало его еще более узнаваемым. Во время войны Карандаш поддерживал солдат своими выступлениями. Впоследствии, его учениками стали такие известные клоуны, как Ю. Никулин и М. Шуйдин. Благодаря своей огромной популярности, Карандаш мог обеспечить финансовый успех любому цирку. Он был известен своей требовательностью и профессионализмом, а также созданием сценариев для детских новогодних представлений.
3. Тигр
Династия укротителей тигров Багдасаровых берет начало от циркового гимнаста Николая Язева, деда Карины и Артура. Их отец, Михаил Багдасаров, с 18 лет работал дрессировщиком, а в 1979 году создал аттракцион «Давид Сасунский» с участием различных хищников. В 1991 году Михаил и Карина создали «Тигры-шоу» с 18 уссурийскими тиграми. Впоследствии династию продолжил Артур. Тигры Багдасаровых известны не только по цирковым выступлениям, но и по участию в фильме «Полосатый рейс».
4. Скоморох
Скоморохи — русские средневековые артисты, известные с XI века. Расцвет их искусства, сочетавшего пение, музыку, пляски, кукольные представления и сатиру, пришёлся на
5. Манеж
Цирковые манежи во всем мире имеют стандартный диаметр — 13 метров. Это обусловлено требованиями конной вольтижировки и акробатики, которые требуют поддержания постоянного угла наклона спины бегущей лошади. Данное условие, связанное с определенной скоростью и диаметром, привело к унификации размеров манежей еще в XIX веке.
6. Пенза
Братья Дмитрий, Аким и Петр Никитины, бывшие крепостные крестьяне, стали основателями первого российского цирка. С детства путешествуя с отцом по Поволжью и зарабатывая жонглированием и музыкой, они развивали цирковые навыки. Аким был клоуном и музыкантом, Петр демонстрировал силу и ловкость, а Дмитрий выступал ведущим. В 1873 году в Пензе они открыли первый стационарный цирк России — «Ледяной дворец», представлявший собой ледовую конструкцию, пригодную лишь для зимних представлений.
По вертикали:
1 Клоун
В цирковом искусстве клоуны чаще всего выступают в паре или группе, наиболее известной является пара «рыжий» и «белый» клоуны. Существует два основных типа «белых» клоунов: Пьеро и Бозо. Клоун типа Пьеро использует белый грим с подчеркнутыми чертами лица и отличается умом и изысканностью. Клоун типа Бозо, наоборот, имеет гротескные черты, такие как красный нос и рот. Традиция белолицего клоунского макияжа восходит к Джозефу Гримальди. который использовал белую основу, красные треугольники на щеках и выразительные брови. В Америке этот образ популяризировал Джордж «Фокс», известный своими постановками о Шалтае-Болтае.
2. Астлей
Современный цирк впервые появился во Франции в конце XVIII века благодаря английским наездникам, отцу и сыну Астлеям. В 1774 году они построили в Париже, предместье Тампль, круглый зал, названный цирком, и начали давать представления, включавшие упражнения на лошадях и акробатические этюды.
3. Шапито
Цирки-шапито, получившие распространение в Средние века, до сих пор существуют во многих странах, наряду со стационарными цирками. Исторически, артистами шапито часто были кочевые цыгане, выступавшие с дрессированными конями и кольцами. Современным и ярким примером цирка-шапито является канадский Cirque du Soleil.
4. Попов
Олег Попов прославился как создатель уникального образа «Солнечного клоуна» — оптимистичного паренька в полосатых штанах и клетчатой кепке. Его артистизм сочетался с мастерским владением эквилибристикой, акробатикой, жонглированием и умением пародировать цирковые номера. Однако главным в его репертуаре были антре, наполненные буффонадой и эксцентрикой. Репризы «Повар», «Свисток», «Луч», «Машина» пользовались огромной популярностью. Участие в телепередачах и кино, а также гастроли в Западной Европе, сделали его всемирно известным.
Интересные факты о цирке:
- Идею создания цирка в Санкт-Петербурге воплотил австрийский циркач Карл Гинне, начав строительство временного здания. Его инициативу подхватил итальянец Гаэтано Чинизелли, добившись разрешения на возведение первого каменного цирка на Фонтанке. Здание, построенное архитектором Василием Кенелем, стало архитектурным шедевром с уникальным куполом и превосходной акустикой. Несмотря на роскошный интерьер и вместимость, цирк поначалу не принес Чинизелли богатства. В 2015 году цирку на Фонтанке вернули имя его основателей после реконструкции.
- Альберт Саламонский, основатель Московского цирка на Цветном бульваре, совершил революцию в цирковом искусстве, создав первые представления для детей. До этого цирк предназначался исключительно для взрослой публики. Саламонский ввел утренники, воскресные спектакли и рождественские елки, радуя юных зрителей и их родителей. Цирк пользовался популярностью у русской интеллигенции, его посещали Лев Толстой, Александр Блок и Павел Флоренский.
- В XX веке Пикассо часто обращался к цирковой тематике, запечатлевая драматизм жизни уличных артистов в работах, таких как «Девочка на шаре» и «Семья акробатов». Увлечение кубизмом нашло отражение в картине «Атлет», где художник геометрически интерпретирует формы тела и лица атлета.
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