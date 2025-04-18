В Бодайбинском районе на реке Витим закрыли ледовую переправу

— На сегодняшний день в области действует лишь один зимник, находящийся в Катангском районе на реке Пермяковский в 41 километре севернее села Непа. Запланировано и его скорое закрытие в связи с естественными процессами разрушения льда, — сказано в сообщении ведомства.