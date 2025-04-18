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В Бодайбинском районе на реке Витим закрыли ледовую переправу

На сегодняшний день в регионе действует лишь один зимник.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бодайбинском районе на реке Витим закрыли переправу «Бодайбо — Бисяга». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального МЧС, такое решение приняли из-за плохого состояния льда.

— На сегодняшний день в области действует лишь один зимник, находящийся в Катангском районе на реке Пермяковский в 41 километре севернее села Непа. Запланировано и его скорое закрытие в связи с естественными процессами разрушения льда, — сказано в сообщении ведомства.

На переправах, где уже закрыто движение, дорожники выставили специальные знаки, напоминающие водителям о рисках. Помимо этого ледовые дороги огородили, установили шлагбаумы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25 мигрантов-нарушителей поймали в Иркутске с помощью дронов.