В Бодайбинском районе на реке Витим закрыли ледовую переправу

В Бодайбинском районе на реке Витим закрыли переправу «Бодайбо — Бисяга». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального МЧС, такое решение приняли из-за плохого состояния льда.
— На сегодняшний день в области действует лишь один зимник, находящийся в Катангском районе на реке Пермяковский в 41 километре севернее села Непа. Запланировано и его скорое закрытие в связи с естественными процессами разрушения льда, — сказано в сообщении ведомства.
На переправах, где уже закрыто движение, дорожники выставили специальные знаки, напоминающие водителям о рисках. Помимо этого ледовые дороги огородили, установили шлагбаумы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 25 мигрантов-нарушителей поймали в Иркутске с помощью дронов.