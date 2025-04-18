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В Крыму встретят Благодатный огонь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр — РИА Новости Крым. 20 апреля, в Пасху, в Крыму встретят Благодатный огонь из храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.

Источник: РИА "Новости"

В 15:00 святыню доставят в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе. А в 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, рассказывают в епархии.

«В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнем будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии», — уточняют в пресс-службе.

Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.

Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.