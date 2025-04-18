В Крыму встретят Благодатный огонь

В 15:00 святыню доставят в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского в Симферополе. А в 17:00 Благодатный огонь прибудет в Севастополь, в Свято-Владимирский собор — усыпальницу адмиралов, рассказывают в епархии.
«В пределы Симферопольской и Крымской епархии Благодатный огонь со Святой Земли доставит представитель Фонда Андрея Первозванного. Светильники с Благодатным огнем будут далее распространены священнослужителями и благочестивыми мирянами по всем храмам и монастырям Крымской митрополии», — уточняют в пресс-службе.
Традиционно Благодатный огонь в Россию доставляют к всенощному бдению в столичном храме Христа Спасителя. Оттуда святыню передают по всем регионам страны.
Каждый год в Великую Субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Это случается в храме Воскресения Христова. Огонь выносят из Кувуклии — небольшой часовни над Гробом Господним. Это символизирует Воскресение Иисуса Христа. Огонь зажигается на его гробе и передается верующим как символ Пасхальной радости.