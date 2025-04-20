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Кроссворд на 20 апреля 2025

20 апреля отмечаем Пасху — один из главных христианских праздников, который объединяет миллионы людей по всему миру. Традиции, символы и история этого дня берут начало в глубокой древности. Предлагаем проверить свои знания о Пасхе и разгадать наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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