Кроссворд на 20 апреля 2025

20 апреля отмечаем Пасху — один из главных христианских праздников, который объединяет миллионы людей по всему миру. Традиции, символы и история этого дня берут начало в глубокой древности. Предлагаем проверить свои знания о Пасхе и разгадать наш кроссворд.