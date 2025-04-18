В Самарской области запретили посещать 12 лесничеств с 19-го по 21 апреля

Такое решение приняли из-за высокой пожарной опасности. Подробностями поделились представители регионального Минприроды.
Ограничения затронут 12 лесничеств: Безенчукское, Большеглушицкое и Волжское, Кинельское, Кинель-Черкасское и Красноярское, Нефтегорское, Ново-Буянское, Похвистневское и Рачейское, а также Ставропольское и Шигонское.
Нарушителям грозят штрафы от 40 до 50 тыс. рублей (для граждан), от 60 до 90 тыс. рублей (для должностных лиц) и от 600 тыс. до 1 млн рублей (для юрлиц).
На днях в губернии высадили лес в память о героях Великой Отечественной войны.
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