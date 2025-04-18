Сегодня, 18 апреля, пять автобусных маршрутов в Петербурге перевели на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе городского Комитета по транспорту.
— Сезонные «зимние» автобусные маршруты № 469А и № 475А прекратили свою работу до 18 ноября, — уточнили в ведомстве.
На дороги Северной столицы снова вышли автобусы № 406 Кронштадт — СНТ «Красногорские покосы», № 555 Придорожная аллея — Огоньки, № 469 «Улица Дыбенко» — садоводство «Восход-2», № 475 Колпино — садоводство «Восход-1», № 485 Река Оккервиль — садоводство «Черная речка».
В Комтрансе также напомнили, что с 15 апреля свою работу возобновили маршруты № 2КР Кронштадт — Форт «Шанц» и № 3КР Кронштадт — квартал 19Б.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала о долгожданном открытии станции метро «Удельная», которое запланировали на апрель 2025 года. Там завершается капитальный ремонт, стартовавший 1 июня прошлого года. После восстановления, по словам вице-губернатор Николая Линченко, там стало просторнее и светлее.