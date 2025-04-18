Пять автобусных маршрутов в Петербурге перевели на летний режим работы

Ранее «КП-Петербург» рассказывала о долгожданном открытии станции метро «Удельная», которое запланировали на апрель 2025 года. Там завершается капитальный ремонт, стартовавший 1 июня прошлого года. После восстановления, по словам вице-губернатор Николая Линченко, там стало просторнее и светлее.