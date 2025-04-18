В этом году преобразятся 11 учреждений культуры Иркутской области

В министерстве культуры Иркутской области поделились планами по модернизации учреждений культуры в этом году. Так, 11 из них получат средства по нацпроекту «Семья» на капитальный ремонт и покупку нового оборудования. Всего на эти цели запланировано направить более 152 млн рублей, в том числе более 145 млн — из федерального бюджета, остальное — из региональной казны.
Как пояснила министр культуры Приангарья Олеся Полунина, выделенные средства будут направлены не только на ремонт, но и на приобретение современного оборудования, музыкальных инструментов, книг.
— Это не просто косметические улучшения, а обновление культурного пространства, направленное на укрепление традиционных, в том числе семейных ценностей, развитие творческого потенциала жителей, создание условий для их комфортной жизни, — отметила Олеся Полунина.
Капитальный ремонт ждет Центральную городскую библиотеку им. А. Вампилова в Черемхово, Областной театр кукол «Аистёнок» и Областную филармонию. В селе Урик Иркутского района работы уже начались: там ремонтируют здание, в котором будет располагаться детская школа искусств. Его приобрели специально для того, чтобы местные дети могли заниматься творчеством. А вот вместо ДК «Юбилейный» в Байкальске выберут для ремонта другое учреждение: местная администрация не смогла выполнить необходимые условия, пояснили в региональном правительстве.
Кроме того, обновят библиотеки в Братске, Иркутске Тулуне и Тырети — они станут модельными, то есть кроме нового интерьера получат книги и оборудование. Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского получит новый пульт помощника режиссера, а в зрительном зале поставят новые кресла. В Братском музее истории освоения Ангары появится новое выставочное, техническое и мультимедийное оборудование.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 18 апреля в Приангарье прошел региональный этап всероссийской ярмарки трудоустройства, причем отдельная площадка была организована для участников СВО.