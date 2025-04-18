В этом году преобразятся 11 учреждений культуры Иркутской области

В министерстве культуры Иркутской области поделились планами по модернизации учреждений культуры в этом году. Так, 11 из них получат средства по нацпроекту «Семья» на капитальный ремонт и покупку нового оборудования. Всего на эти цели запланировано направить более 152 млн рублей, в том числе более 145 млн — из федерального бюджета, остальное — из региональной казны.