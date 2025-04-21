Ответы на кроссворд от 20 апреля 2025: интересные факты про Пасху

По горизонтали:
1. Горка
Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. В церковном календаре это Антипасха или Фомино воскресенье, посвященное явлению Христа апостолу Фоме. У восточных славян Красная горка знаменовала начало весны и сопровождалась народными гуляниями: кострами, хороводами и ярмарками невест. Термин «Красная горка» происходит от слов «красный» (красивый, весенний) и «горка» (место для гуляний, быстро просыхающее весной).
2. Евхаристия
Евхаристия, от греческого «благодарение», также называемая Святым Причастием или Вечерей Господней, в православной, католической и древневосточных церквях является таинством. Через освящение и употребление хлеба и вина верующий «соединяется с Богом во Христе» и обретает спасение. Апостол Павел говорил о приобщении к Телу и Крови Иисуса Христа.
3. Ход
Православные верующие перед Пасхой собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход с пением стихиры, за которым следует пасхальная утреня. В Римско-католической церкви крестный ход совершается в навечерие Пасхи, но после литургии. Важно не путать пасхальный крестный ход с великопостным богослужением Крестного пути, посвященным Страстям Господним.
4. Звон
На Страстной седмице колокола звонят до Великой пятницы, включая вечернее богослужение с чином погребения. Затем, после размещения Плащаницы, колокола замолкают до начала пасхальной службы в Великую субботу. Звон возобновляется только на Светлой Седмице, когда Устав позволяет звонить даже в не богослужебное время. Традиция открывать колокольни для всех, существовавшая в России к XIX веку, возродилась в 1990-е, но сейчас доступ к колоколам без сопровождения ограничен из соображений безопасности.
5. Кулич
Кулич, русский пасхальный хлеб, обычно выпекается в форме цилиндра, что связано с церковной традицией артоса. Хотя форма кулича могла варьироваться в зависимости от региона, его всегда старались сделать максимально скоромным, используя большое количество яиц и масла. Традиционно куличи, пасхи и другие пасхальные угощения освящают в Великую субботу или после пасхального богослужения.
6. Заяц
Легенда о пасхальном зайце впервые зафиксирована в XVII веке. В 1682 году Георг Франк фон Франкенау опубликовал рассказ о кролике, откладывающем и прячущем яйца, назвав «Остерхазе» (пасхального зайца) одной из главных детских радостей. В XVIII веке немецкие иммигранты привезли эту легенду в США, особенно в Пенсильванию, вместе с традицией дарить марципановых зайцев.
По вертикали:
1. Цвет
Пасхальные яйца часто красят в разные цвета, но традиционным является красный, символизирующий кровь распятого Христа. Это подчеркивает особую роль красного цвета в пасхальной символике, проявляющуюся и в цвете богослужебных облачений.
2. Праздник
Пасха, Воскресение Христово, — древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. Воскресение является центральным событием библейской истории и основой христианского учения. В православии Пасха называется «праздников праздник и торжество из торжеств», что подчеркивает ее исключительное значение.
3. Артос
В православной традиции неотъемлемой частью празднования Пасхи является артос — особый хлеб, освящаемый в конце пасхальной литургии и используемый в богослужении Светлой седмицы. В течение всей Светлой Седмицы артос находится в храме и раздается верующим после литургии в Светлую субботу.
4. Бах
Иоганн Бах написал «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну» и частично «Страсти по Марку» для лютеранских богослужений Страстной седмицы, а «Пасхальную ораторию» — для богослужений Пасхи.
5. Пятница
Великая пятница, или Страстная пятница, — день Страстной недели, посвященный памяти об осуждении на смерть, крестных муках и смерти Иисуса Христа, а также снятию Его тела с креста и погребению. Богослужение этого дня сосредоточено на страданиях и смерти Христа, и евангельские рассказы об этих событиях читаются трижды. В знак особого значения жертвы Христа литургия в этот день не совершается, за исключением случая совпадения с Благовещением. Вечером выносится плащаница и исполняется особый канон. В течение Великой пятницы предписывается воздержание от пищи. Несмотря на скорбь, богослужение Великой пятницы предвосхищает радость Пасхи.
Интересные факты о Пасхе:
- Пасха играет важную роль в «Мастере и Маргарите» Михаила Булгакова. Действие романа, охватывающее Страстную неделю и завершающееся перед Пасхой, отражает пародийные параллели с православным богослужением Страстной Седмицы, например, «похороны» Берлиоза, как отсылка к Выносу Плащаницы. Финальная сцена с восклицанием «Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора» предваряет наступление Пасхальной ночи.
- В Российской империи с конца XIX века появилась традиция обмениваться пасхальными открытками, украшенными изображениями пасхальной символики и русских пейзажей. Были созданы тысячи разнообразных дизайнов. После периода запрета в 1930-е годы, выпуск пасхальных открыток возобновился в СССР с 1941 года, но уже с распространением через церкви. С 1970-х годов массовый выпуск открыток взяли на себя обычные издательства, что совпало с появлением куличей в государственных булочных.
- Пасхальный огонь, символизирующий свет воскресения Христова, играет ключевую роль в православном богослужении. В крупных городах Греции и России верующие ждут прибытия Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме. После получения огня священники разносят его по храмам, а прихожане зажигают от него свои свечи. Некоторые верующие приносят лампады с пасхальным огнем домой и поддерживают его горение в течение года.
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