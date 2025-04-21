Ответы на кроссворд от 20 апреля 2025: интересные факты про Пасху

5. Пятница

Великая пятница, или Страстная пятница, — день Страстной недели, посвященный памяти об осуждении на смерть, крестных муках и смерти Иисуса Христа, а также снятию Его тела с креста и погребению. Богослужение этого дня сосредоточено на страданиях и смерти Христа, и евангельские рассказы об этих событиях читаются трижды. В знак особого значения жертвы Христа литургия в этот день не совершается, за исключением случая совпадения с Благовещением. Вечером выносится плащаница и исполняется особый канон. В течение Великой пятницы предписывается воздержание от пищи. Несмотря на скорбь, богослужение Великой пятницы предвосхищает радость Пасхи.