Юрий Слюсарь оценил вклад электровозостроителей в технологический суверенитет

— Вопрос импортозамещения я считаю полностью исчерпанным. Все, что создавало риски поставок и выпуска нашей продукции импортозамещено. Поэтому к чести наших конструкторов, наших производственных руководителей можно сказать, что наши заводы в течение санкционного периода не стояли ни одного дня, ни одной недели, — отметил генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.