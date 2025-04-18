Юрий Слюсарь оценил вклад электровозостроителей в технологический суверенитет

В Новочеркасске врио губернатора Ростовской области Юрию Слюсарю представили ход реализации проектов развития производственного комплекса. В мероприятии приняли участие генеральный директор ТМХ, член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа, заместитель генерального директора — начальник Дирекции тяги — филиала ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов, представители Минпромторга России, Атомэнергомаша и другие.
Основной целью визита стало обсуждение стратегических инициатив развития двух новочеркасских предприятий группы — НЭВЗ и ТМХ-Электротех, реализуемые с поддержкой Министерства промышленности и торговли РФ и Фонда развития промышленности. Проекты позволят локализовать выпуск важных компонентов современной железнодорожной техники в России. На эти цели новочеркасским предприятиям уже выделено займов на 11 млрд рублей.
На производственной площадке врио губернатора Ростовской области были представлены результаты деятельности предприятий по обеспечению технологического суверенитета в сфере производства подвижного состава для рельсового транспорта.
— Вопрос импортозамещения я считаю полностью исчерпанным. Все, что создавало риски поставок и выпуска нашей продукции импортозамещено. Поэтому к чести наших конструкторов, наших производственных руководителей можно сказать, что наши заводы в течение санкционного периода не стояли ни одного дня, ни одной недели, — отметил генеральный директор Трансмашхолдинга Кирилл Липа.
Генеральный директор НЭВЗа Евгений Гридасов представил высокопоставленным гостям итоги технической модернизации сварочно-кузовного и тележечного цехов завода. Вторым проектом завода, реализуемым при поддержке ФРП, стал «Внедрение современной технологии окраски кузовов локомотивов, удовлетворяющей требованиям экологической безопасности и охраны труда, с расширением мощностей окрасочного производства». Льготный заем на его реализацию составил 2 млрд рублей. По планам проект будет завершен в конце 2025 года.
По итогам визита Юрий Слюсарь подчеркнул важность вклада новочеркасских электровозостроителей в работу по обеспечению технологического суверенитета страны.