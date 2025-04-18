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«Я не работаю над телом в зале»: Мисс Россия Татьяна Котова восхитила формами и раскрыла секрет идеальной фигуры

Мисс Россия Татьяна Котова из Ростова раскрыла главный секрет идеальной фигуры.

Источник: Комсомольская правда

Обладательница титула «Мисс Россия-2006», модель и певица из Ростовской области Татьяна Котова опубликовала в соцсетях откровенную фотосессию. Донская красавица порадовала подписчиков шикарными формами и раскрыла секрет идеальной фигуры.

Котова показала дерзкий образ в микробикини, топе, белых гетрах и кроссовках. Копну огненно-рыжих волос едва сдерживает спортивный ободок.

Подписчики написали десятки восхищенных комментариев.

— Татьяна, вы идеальна. Само совершенство! Завораживающие фото!

— Наверное, сколько буду жить, столько буду восхищаться этой девушкой. Просто невероятная!

Девушка активно занимается спортом и делиться успехами в соцсетях. Борис КУДРЯВОВ.

— Идеально! Ничего красивее я и не видела.

Кроме комплиментов пользователи оставили и удивленные комментарии. Многим не дает покоя, почему фигура девушками с годами становиться только лучше. Словно предвосхищая вопросы, Котова иронично подписала фото.

— А над телом я не работаю в зале… не… не… Просто обячно спала на краю, пока серенький волчок обгрызал мои бочка до размера XS.

Модель раскрыла секрет идеальной фигуры. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Пользователи, особенно женская часть аудитории, оценила шутку. Дамы с грустью заметили, что не отказались от такого «волчка».

— Мне бы так пообгрызал волчонок!

— Моим бокам срочно нужен этот серенький волчонок!

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