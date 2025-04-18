В Москве дороги и тротуары промывают с шампунем

«Промывки со специальным шампунем проводим весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сначала проводится промывка со специальным средством, затем — обычная мойка водой», — значится в сообщении.