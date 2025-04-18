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В Москве дороги и тротуары промывают с шампунем

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Промывку дорог и тротуаров с шампунем проводят в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

«Промывки со специальным шампунем проводим весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой. Сначала проводится промывка со специальным средством, затем — обычная мойка водой», — значится в сообщении.

Как заверили в мэрии, применяемое моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. В недоступных для техники местах работы выполняют вручную комплексные бригады коммунальных служб.

«К промывке приступили в 12:00. Просим автомобилистов с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники», — добавили в комплексе.