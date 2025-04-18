Охота на селезня открывается на юге Нижегородской области с 19 апреля

Как пояснили в ведомстве, весенняя охота на пернатую дичь — один из самых популярных сезонов. В этом году охотникам разрешается добывать гусей, вальдшнепов, глухарей, тетеревов и селезней уток. Использовать при этом можно только охотничье гладкоствольное длинноствольное огнестрельное оружие.