В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Постамент памятника Владимиру Ленину стал площадкой для катания скейтбордистов в Верхней Пышме Свердловской области, сообщают авторы проекта Legato Construction.
«Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга, стала местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина. То, что когда-то было точкой сбора первых скейтеров на простых городских площадях, теперь стало полноценным скейтовым пространством, где сам монумент вписан в архитектуру для катания», — говорится в сообщении команды, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».
Судя по обнародованным снимкам и видео, памятник Ленину стоит в центре новоиспеченной площадки, а скейтбордистам, чтобы сделать трюк, необходимо будет заезжать на его постамент. Как заявляет команда архитекторов-урбанистов, это «не просто скейт-парк», а единственный в России проект, где «история встроена в катание».
«Ленина не снесли, не обнесли решеткой и не задвинули в угол… Кататься на Ленине — теперь не только метафора. Это про то, как культура и пространство начинают говорить на одном языке», — добавляют авторы проекта.