В Свердловской области памятник Ленину стал площадкой для скейтбордистов

«Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга, стала местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина. То, что когда-то было точкой сбора первых скейтеров на простых городских площадях, теперь стало полноценным скейтовым пространством, где сам монумент вписан в архитектуру для катания», — говорится в сообщении команды, опубликованном в соцсети «ВКонтакте».