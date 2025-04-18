Отца троих детей, которых мать зарубила топором, хотят арестовать

В понедельник СУСК сообщило, что в частном доме на улице Герцена в Канске обнаружены трое погибших детей — четырехлетняя девочка, мальчики в возрасте семи месяцев и восьми лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. На допросе женщина призналась, что задушила дочь, а сыновьям нанесла удары топором. Позднее в региональном СК уточняли журналистам, что на теле дочери также имеются следы от топора. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.