Самарский университет пятым присоединился к Межуниверситетской квантовой сети

Специалисты говорят, что квантовая сеть является закрытой системой связи. Данные в ней находятся под защитой с помощью фундаментальных законов физики. Проще говоря, один раз измерив состояние фотона, вы уже не сможете попасть на то же значение. Это значит, что никто из тех, кто не имеет доступа к сети, не сможет расшифровать информацию, находящуюся в ней.