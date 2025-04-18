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Самарский университет пятым присоединился к Межуниверситетской квантовой сети

Самарский университет сделал новый шаг в развитии, присоединившись к Межуниверситетской квантовой сети, которая призвана объединить ведущие высшие учебные заведения нашей страны.

Самарский университет сделал новый шаг в развитии, присоединившись к Межуниверситетской квантовой сети, которая призвана объединить ведущие высшие учебные заведения нашей страны.

С помощью сети будет происходить развитие квантовой связи, которые будут генерировать каналы коммуникации с особой защитой на физическом уровне. Подобные линии могут быть использованы госструктурами, большими транспортными фирмами и производствами.

Специалисты говорят, что квантовая сеть является закрытой системой связи. Данные в ней находятся под защитой с помощью фундаментальных законов физики. Проще говоря, один раз измерив состояние фотона, вы уже не сможете попасть на то же значение. Это значит, что никто из тех, кто не имеет доступа к сети, не сможет расшифровать информацию, находящуюся в ней.

На данный момент технология уже является реальной, но нуждается в развитии и решении ряда проблем, которые неизбежно возникают при работе с квантовой физикой.

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