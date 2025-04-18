В Омске откроют 4 новых парковки

В Омске появятся четыре новые бесплатные парковки. Соответствующие приказы департамент городского хозяйства подписал 15 апреля, а вчера их опубликовали на портале мэрии.
Судя по тексту приказов, инициатором создания парковок стали 3 строительных компании и одно подразделение областного правительства. Разместить парковки предполагается на:
- 21-й Амурской, в районе здания 19Е (152 места, инициатор — Завод строительных конструкций № 1);
- 20-й Линии/Нейбута (79 мест, инициатор — специализированный застройщик «Свой дом на Нейбута»);
- Чернышевского, 4, возле Совета муниципальных образований Омской области (16 мест, инициатор — Хозяйственное управление правительства);
- Госпитальной (4 места, инициатор — Трест-4).
Можно предположить, что все парковки создаются под существующие или новые учреждения/жилые дома, а не в рамках развития улично-дорожной сети.