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В Омске откроют 4 новых парковки

Все они расположены у будущих жилых домов и учреждений.

Источник: Om1 Омск

В Омске появятся четыре новые бесплатные парковки. Соответствующие приказы департамент городского хозяйства подписал 15 апреля, а вчера их опубликовали на портале мэрии.

Судя по тексту приказов, инициатором создания парковок стали 3 строительных компании и одно подразделение областного правительства. Разместить парковки предполагается на:

  • 21-й Амурской, в районе здания 19Е (152 места, инициатор — Завод строительных конструкций № 1);
  • 20-й Линии/Нейбута (79 мест, инициатор — специализированный застройщик «Свой дом на Нейбута»);
  • Чернышевского, 4, возле Совета муниципальных образований Омской области (16 мест, инициатор — Хозяйственное управление правительства);
  • Госпитальной (4 места, инициатор — Трест-4).

Можно предположить, что все парковки создаются под существующие или новые учреждения/жилые дома, а не в рамках развития улично-дорожной сети.