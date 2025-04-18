В РПЦ осудили блокировку доставки благодатного огня Молдавской митрополией

«Во-первых, “языковой вопрос (готовится отмена образования на русском языке); готовится отмена образования на русском языке); во-вторых, репрессии против здоровой оппозиции (свежа история с заключением под стражу главы Гагаузии, уже не говоря о других); в-третьих, зачистка нелояльных СМИ (за 2022−2023 годы Санду закрыла 12 телеканалов, не считая другие электронные издания); в-четвертых, теперь к этому добавились репрессии в отношении Православной Церкви Молдовы, которая имеет рейтинг народного одобрения под 70 процентов. Очевидно, что молдавские власти в религиозном вопросе поставили на параллельную структуру — так называемую Бессарабскую митрополию”, — отмечается в дневнике о. Святослава Шевченко.