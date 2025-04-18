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В омских парках началась обработка от клещей

Омские муниципальные парки опубликовали график акарицидной обработки на апрель 2025 года.

Работы запланированы в нескольких парках города:

Парк «Советский» — 22 апреля, с 6:00 до 10:00.

Сад «Сибирь» — 22 апреля, с 21:00 до 23:00.

Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ — 23 апреля, с 6:00 до 10:00.

Сад им. С. М. Кирова — 24 апреля, с 8:00 до 10:00.

Обратите внимание, что график обработки парка им. 30-летия ВЛКСМ может измениться на 1−2 дня в зависимости от погодных условий. Актуальную информацию рекомендуется уточнять в официальной группе парков в социальных сетях.

Омичей просят планировать прогулки особенно с детьми и животными с учетом графика обработки. Напомним, что после обработки желательно пару дней не ходить по этой территории и непосредственно не гулять по газонам.