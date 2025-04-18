Беглов обозначил значение памяти о подвиге в годы Великой Отечественной

«Ведем работу и с другими нашими странами, теми, кто принимал жителей блокадного Ленинграда. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Это братские отношения, это дружеские отношения. Это наша с вами общая Победа. Абсолютно все союзные республики делились всем, чем могли — хлебом, кровом, принимали детей, а многие оставляли у себя сирот и воспитывали их, как родных детей. Спасибо за это. Эти монументы посвящены мужеству ленинградцев и благородству всех народов. Сегодня жители и защитники осажденного города живут по всему миру. Они всегда были и остаются частью нашей большой семьи. Мы всегда делаем все, чтобы окружить их вниманием, помочь сохранить связь с родным городом. В рамках зарубежных визитов делегаций проводим встречи с блокадниками. Дважды в год в качестве почетных гостей они посещают город на Неве, чтобы вместе отметить День полного освобождения от блокады и День Победы», — рассказал Беглов.