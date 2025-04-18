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В Самаре большинство горожан выступили против продажи пива на стадионах

Самарцы рассказали, как относятся к продаже алкоголя на стадионе.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к продаже алкоголя на спортивных стадионах. Данные опроса представили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— 61% выступили против идеи разрешить продавать алкоголь на стадионах. Поддержали инициативу только 19% опрошенных. Противники идеи аргументируют свою позицию тем, что алкоголь может провоцировать неадекватное поведение, — отметили в сообщении.

Мужчины чаще женщин выступают за возобновление продажи пива на стадионах. Однако 65% женщин категорически против употребления алкоголя на спортивных мероприятиях.