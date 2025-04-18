В Самаре большинство горожан выступили против продажи пива на стадионах

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к продаже алкоголя на спортивных стадионах. Данные опроса представили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— 61% выступили против идеи разрешить продавать алкоголь на стадионах. Поддержали инициативу только 19% опрошенных. Противники идеи аргументируют свою позицию тем, что алкоголь может провоцировать неадекватное поведение, — отметили в сообщении.
Мужчины чаще женщин выступают за возобновление продажи пива на стадионах. Однако 65% женщин категорически против употребления алкоголя на спортивных мероприятиях.