Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей

«Спасенная девушка была в шоковом состоянии, но смогла сказать, что в воде находится еще один человек. На поверхности тонущего не было видно, на Надежда, нырнув повторно, смогла найти молодого человека. Тот чуть не утянул на дно с собой свою спасительницу, но Надежде хватило сил спасти и его, и себя. Когда женщина вытащила молодого человека на берег, он не подавал признаков жизни, но один из отдыхающих смог оказать ему первую помощь», — сообщили в пресс-службе.