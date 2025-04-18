Многодетную мать из Чувашии наградили за спасение тонувших молодых людей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Жительница Чувашии Надежда Цветкова удостоена медали «За спасение погибавших» за то, что она спасла тонувших в Волге девушку и юношу, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В четверг на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина, где он наградил медалью Надежду Цветкову «за смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях».
Как рассказали агентству в пресс-службе главы Чувашии, в июле 2024 года двое молодых людей заплыли за ограждение безопасной для купания зоны на Волге в Чебоксарах и стали тонуть. В это время по набережной прогуливалась Надежда Цветкова, которая заметила тонувшую девушку и сразу бросилась на помощь.
«Спасенная девушка была в шоковом состоянии, но смогла сказать, что в воде находится еще один человек. На поверхности тонущего не было видно, на Надежда, нырнув повторно, смогла найти молодого человека. Тот чуть не утянул на дно с собой свою спасительницу, но Надежде хватило сил спасти и его, и себя. Когда женщина вытащила молодого человека на берег, он не подавал признаков жизни, но один из отдыхающих смог оказать ему первую помощь», — сообщили в пресс-службе.
За героический поступок Надежда получила благодарность Общественной палаты Чувашии и кубок Всероссийского общества спасания на водах.
В пресс-службе также рассказали, что Надежда работает маляром-штукатуром и воспитывает троих детей.