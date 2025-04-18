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В Омске из-за велосипедистов перекроют дороги

Для проведения соревнований по велоспорту в Омске ограничат движение.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 1 мая пройдут масштабные соревнования по влосипедному спорту. Как сообщили в администрации Омска, для безопасности спортсменов и зрителей в это день автомобильное движение на ряде дорог Омска будет перекрыто. Запрет будет действовать1 мая, с с 9 до 18 часов. В это время будут перекрыты следующие участки::

— дублер улицы Лукашевича на участке от улицы Шаронова до проезда между гипермаркетом «Лента» (ул. Лукашевича, дом 33) и МСК «G-Drive Арена» (ул. Лукашевича, дом 35); — проезд между гипермаркетом «Лента» и МСК «G-Drive Арена»; — проезд между МСК «G-Drive Арена» и гипермаркетом DNS (ул. Лукашевича, дом 37) до улицы Шаронова; — улица Шаронова до дублера улицы Лукашевича.

Альтернативный маршрут проходит по улицам Лукашевича, Крупской и Перелета. Также с 7 до 18 часов в местах проведения соревнований запрещена парковка.