В Омске из-за велосипедистов перекроют дороги

В Омске 1 мая пройдут масштабные соревнования по влосипедному спорту. Как сообщили в администрации Омска, для безопасности спортсменов и зрителей в это день автомобильное движение на ряде дорог Омска будет перекрыто. Запрет будет действовать1 мая, с с 9 до 18 часов. В это время будут перекрыты следующие участки::