В Калининграде зафиксировали случай лихорадки Денге

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Калининградской области, клинические проявления у пациента начались спустя четыре дня после возвращения — высокая температура, головная боль и слабость.
Сейчас пострадавший находится в Областной инфекционной больнице.
Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что специалисты калининградского Роспотребнадзора рассказали, как отличить грипп от ОРВИ. К основным симптомам гриппа относят резкое начало болезни, повышение температуры до 38−40 градусов, головную боль, слабость, боли в мышцах и суставах, а также насморк и кашель.