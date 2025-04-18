В Калининграде зафиксировали случай лихорадки Денге

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что специалисты калининградского Роспотребнадзора рассказали, как отличить грипп от ОРВИ. К основным симптомам гриппа относят резкое начало болезни, повышение температуры до 38−40 градусов, головную боль, слабость, боли в мышцах и суставах, а также насморк и кашель.