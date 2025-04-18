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В Калининграде зафиксировали случай лихорадки Денге

Заболевший вернулся с Бали.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Калининградской области, клинические проявления у пациента начались спустя четыре дня после возвращения — высокая температура, головная боль и слабость.

Сейчас пострадавший находится в Областной инфекционной больнице.

Ранее «МК в Калининграде» сообщал, что специалисты калининградского Роспотребнадзора рассказали, как отличить грипп от ОРВИ. К основным симптомам гриппа относят резкое начало болезни, повышение температуры до 38−40 градусов, головную боль, слабость, боли в мышцах и суставах, а также насморк и кашель.