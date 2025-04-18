В Пермском крае число случаев присасывания клещей выросло на 300%

В Пермском крае активность клещей растет день от дня. В медицинские учреждения уже обратились 124 жителя региона. В период с 11 по 17 апреля зарегистрировали 82 новых случая, включая 26 случаев присасывания на детей.
От укусов клещей пострадали жители 28 административных территорий Пермского края. Наибольшее количество обращений пришлось Пермский район и Пермь — 25 и 13 соответственно. Следующие ранговые места заняли округа: Кунгурский — 10, Чайковский — 8, Кудымкарский — 7.
Краевой Росприроднадзор дополнил, присасывание клещей произошло в 55% на придомовой территории, в 24% — при посещении индивидуальных садов, 21% — при посещении леса.
По результатам лабораторных исследований клещей, в 25% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 1,3% — моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ).
Неделей ранее Роспотребнадзор зарегистрировал 42 случая присасывания клещей.