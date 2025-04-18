Дорожники рассказали, когда исчезнет пробка на трассе М-5 в Челябинской области

— Пробка уменьшилась, конечно, не до тех размеров, которые мы хотели, но работу мы эту продолжаем. Надеюсь, что у нас получится совместными усилиями эту кризисную ситуацию преодолеть до 1 мая. Мы понимаем, что на 1 мая, на 9 мая люди поедут в гости, трафик увеличится, в летний сезон трафик в сторону юга России тоже увеличится. Мы это понимаем, прогнозируем и стараемся не допустить ухудшения, — подчеркнул Николай Косарев.