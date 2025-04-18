Дорожники рассказали, когда исчезнет пробка на трассе М-5 в Челябинской области

Начало ремонтного сезона спровоцировало заторы на трассе М-5. В 110-километровой пробке автомобилистам приходилось проводить по несколько часов. Особенно сложная ситуация сложилась на участке дороги от Сима до Аши. Для устранения заторов были организованы объезды для легковых автомобилей и автобусов, а грузовым машинам массой более 12 тонн ограничили движение.
Начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев напомнил, что участок автодороги М-5 в районе города Сима всегда имел нехорошую славу по ряду причин. В их числе сложный рельеф местности и затяжные спуски и подъёмы, а с наступлением весны переувлажнение земляного полотна повлекло разрушение асфальтобетонного покрытия на ряде участков протяжённостью порядка трёх километров. Это привело к снижению пропускной способности дороги и заторовым ситуациям.
Буквально в начале этой недели погода позволила выйти с работами, направленными на устранение выявившихся в весенний период дефектов, спровоцировав вот такую ситуацию, которую мы наблюдали, когда заторы на дороге составляли порой десятки километров. Такая ситуация является критической, и те меры, которые были предприняты, позволили ситуацию коренным образом переломить. На данный момент работы ведутся в круглосуточном режиме для того, чтобы сократить время ликвидации этих дефектов.
Из-за проведения работ по устранению дефектов проезжей части с 17 апреля ограничено движение грузовых автомобилей массой более 12 тонн на участке дороги с 1548 по 1691 километры (от границы Республики Башкортостан до поворота на Сатку). Ограничение действует ежедневно с 10:00 до 18:00 по 1 мая 2025 года.
Как отметил первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области — и.о. министра Андрей Ксензов, ограничения на региональных и межмуниципальных дорогах можно вводить до 30 дней, но власти планируют снять их раньше.
— Если сейчас погодные условия улучшатся, а мы ждём потепления, то думаю, что ограничения мы сократим, — отметил он.
Объехать пробку можно через Ашу, Миньяр, Катав-Ивановск и Юрюзань. Однако и на этих дорогах планируется ремонт.
— Будет участок ремонтироваться как раз в районе Миньяра. Мы сейчас синхронизируем, чтобы не в пиковые режимы проводились ремонты, сдвинем их, когда обстановка стабилизируется. В основном дороги в нормативном состоянии, сейчас проводится ямочный ремонт, — подчеркнул Андрей Ксензов.
Из-за пробки на трассе пришлось даже отменять рейсовый автобус № 627 «Челябинск — Аша», но уже сегодня он вернётся на маршрут. Перевозчикам разрешили при необходимости менять маршрут и пользоваться организованными объездами. На стоимости билета это не отразится.
Зместитель начальника управления Госавтоинспекции по Челябинской области Николай Косарев рассказал, что на проблемном участке в круглосуточном режиме работает порядка 16 экипажей ДПС. Они оказывают содействие дорожным службам, а также помогают в организации движения. Приоритет отдают общественному транспорту.
— Пробка уменьшилась, конечно, не до тех размеров, которые мы хотели, но работу мы эту продолжаем. Надеюсь, что у нас получится совместными усилиями эту кризисную ситуацию преодолеть до 1 мая. Мы понимаем, что на 1 мая, на 9 мая люди поедут в гости, трафик увеличится, в летний сезон трафик в сторону юга России тоже увеличится. Мы это понимаем, прогнозируем и стараемся не допустить ухудшения, — подчеркнул Николай Косарев.
В настоящий момент пробка на М-5 уменьшилась. Если 17 апреля она была 100 километров, то сегодня — уже 20 километров. Сократилось и время в пути на данном участке.
— За каждым мобильным пунктом определена своя зона ответственности, также у нас от Главного управления МЧС по Челябинской области выделен один оперативный автомобиль, на котором сотрудники МЧС совместно с представителями администрации Ашинского муниципального округа проезжают наиболее затруднённые участки и оказывают помощь всем обратившимся водителям. На данный момент к нам обратились 82 водителя за помощью. Они попросили бутилированную воду, мы им её предоставили, и три водителя обратились за помощью в оказании доставки топлива, — рассказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Челябинской области Антон Немков.
В настоящий момент на проблемном участке трассы М-5 задействовано от РСЧС 90 человек и 31 единица техники, от МЧС России 12 человек и четыре единицы техники.
По словам начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимира Муравьева, ремонт был необходимой мерой.
— Это такие аварийные работы, к которым необходимо было приступить незамедлительно для того, чтобы обеспечить пропускную способность дороги в ближайшее время, потому что мы видим, что с наступлением весны увеличивается количество транспортных средств. Впереди майские праздники, когда подвижность населения кратно возрастёт, и основная задача сейчас — снять проблемы на участке в районе города Сим для того, чтобы подобных ситуаций в преддверии майских праздников не допустить, — подчеркнул он.
Решить вопрос с этим участком дороги удастся после строительства новой автодороги в обход города Сим протяжённостью 19 километров. Сдать объект планируют в ноябре 2026 года. При этом в настоящий момент запланирован ремонт действующего участка дороги.
Он требует ремонта для того, чтобы выполнять свою функцию как транспортная магистраль. На данный момент уже объявлена процедура торгов на ремонт этого участка протяжённостью 18 километров. Планируем эти работы выполнять максимально оперативно и предполагаем, что большую часть работ будем делать в ночное время для того, чтобы не допустить такого скопления транспортных средств и тех неудобств, которые там есть. Полностью исключить заторовые ситуации в рамках проведения действительно большого ремонта на такой загруженной дороге, к сожалению, не получится.
Водителей призвали отнестись к этой ситуации с пониманием и немного потерпеть для того, чтобы уже с наступлением осенне-зимнего сезона участок был в нормативном состоянии.
Ранее «Народный фронт» попросил прокуратуру оценить действия ФКУ Упрдор «Южный Урал» из-за многокилометровой пробки на трассе М-5 «Урал». Общественники сообщили, что получили очень много жалоб от людей, застрявших в заторе. В 110-километровой пробке на трассе они провели почти сутки. Пробка образовалась из-за ремонта сразу на нескольких участках трассы М-5. В «Народном фронте» считают, что Упрдор не наладило должным образом движение автомобилей.