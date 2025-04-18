Белорусский врач сказала о старении с малой вероятностью болезней

«К слову, количество заболеваний у пожилого человека не всегда влияет на его независимость. У нас есть пациенты в довольно пожилом возрасте, которые, несмотря на большое количество болезней, по-прежнему остаются активными и обслуживают себя сами», — подчеркнула Людмила Жилевич.