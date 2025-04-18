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Белорусский врач сказала о старении с малой вероятностью болезней

Белорусский врач назвала важные составляющие успешного старения.

Источник: Комсомольская правда

Три важных фактора успешного старения в интервью порталу 24health.by назвала доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины Белорусского государственного медуниверситета Людмила Жилевич.

По ее словам, успешное старение — это не только отсутствие болезней и хорошее самочувствие, но и гармония между внешним и внутренним миром пожилого человека.

Людмила Жилевич подчеркнула, что успешное старение базируется на трех важных факторах: малая вероятность болезней, а об этом надо думать с молодости, широкие возможности обучения и физической деятельности, а также активное участие в жизни общества.

Успешное старение — это независимость от посторонней помощи, самостоятельность.

«К слову, количество заболеваний у пожилого человека не всегда влияет на его независимость. У нас есть пациенты в довольно пожилом возрасте, которые, несмотря на большое количество болезней, по-прежнему остаются активными и обслуживают себя сами», — подчеркнула Людмила Жилевич.

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