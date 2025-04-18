Губернатор Омской области Хоценко навестил участника СВО в Крутинском районе

Во время визита Виталий Хоценко уточнил, как проходит восстановление здоровья ветерана СВО и пожелал Артему скорейшего выздоровления. По словам самого Артема, после завершения реабилитации он планирует вернуться к своим товарищам, чтобы продолжить службу.