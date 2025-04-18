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Губернатор Омской области Хоценко навестил участника СВО в Крутинском районе

Рядовой Артем Блюменштейн недавно выписался из госпиталя, где проходил лечение после тяжелого ранения.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с участником специальной военной операции — рядовым Артемом Блюменштейном из Крутинского района. Молодой человек не так давно вернулся в родное село Зимино к родителям.

До призыва на военную службу он работал вместе с отцом на местном животноводческом предприятии. В семье также воспитывается младший брат Артема.

«Артем Александрович получил тяжелое ранение при выполнении боевых задач. Семья Блюменштейн вернулась в Омскую область из Германии в 2014 году и воспитала настоящих патриотов России!», — отметил Губернатор Омской области после знакомства с семьей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Во время визита Виталий Хоценко уточнил, как проходит восстановление здоровья ветерана СВО и пожелал Артему скорейшего выздоровления. По словам самого Артема, после завершения реабилитации он планирует вернуться к своим товарищам, чтобы продолжить службу.

Стоит отметить, что губернатор Омской области уделил особое внимание условиям восстановления бойца и обсудил с семьей необходимую помощь и поддержку. В нашем регионе действует комплексная поддержка ветеранов СВО. Реабилитация, помощь семьям и получение новой профессии для ребят, вернувшихся после службы — важнейшие задачи программы.