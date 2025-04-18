Защитник «Крыльев» Печенин оценил шансы команды на сохранение прописки в РПЛ

28-летний футболист волжан подчеркнул: клуб сделает все возможное, чтобы остаться в элитном дивизионе.
Ранее «зелено-бело-синие» взяли вверх над подмосковными «Химками» — 3:1 (12+). Счет сравнял как раз Печенин со штрафного. Позже Иван Сергеев вывел самарцев вперед, а Игорь Дмитриев добил в добавленное время.
«Важно было набрать три очка в этой встрече. Но пока еще ничего не сделано. Не стоит забывать о том, что все наши прямые конкуренты также набрали очки в своих играх», — заметил белорусский защитник.
Добавил, что хотели реабилитироваться перед фанатами после разгрома от махачкалинского «Динамо» — 0:4 (12+).
«Как оцениваю шансы на сохранение прописки в РПЛ? Пусть это делают болельщики, журналисты и эксперты. Мне надо просто выходить на поле и играть. Но очевидно, футболисты “Крыльев Советов” сделают все, чтобы остаться в Премьер-лиге», — приводит слова Печенина «РБ Спорт».
Отдельно высказался о соседстве с «Акроном»:
«Пусть люди приедут в Самару и сами посмотрят на то, какой главный футбольный клуб в городе. Нигде не встречал такого, чтобы горожане так сильно любили и поддерживали местных игроков. Они заслуживают того, чтобы их любимая команда была в РПЛ».
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