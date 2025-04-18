Многодетные семьи Омска могут использовать деньги вместо земли до октября

Многодетные семьи Омска могут использовать сертификат, выданный вместо земельного участка до конца октября этого года. Напомним, такой сертификат номиналом в 200 тысяч рублей семьи могут получить взамен земли под индивидуальное жилищное строительство.
Как сообщили в администрации города, сертификат выдают независимо от года постановки на учёт. Средства можно направить на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, внесение первоначального взноса или погашение кредита, в том числе ипотеки, на приобретение земельного участка или объекта недвижимости, расположенного на нем. Потратить сертификат можно на строительство и ремонт частного дома или подключение к нему коммуникаций.
Средства сертификата, полученные в этом году, можно будет использовать до 31 октября 2025 года. Заявления о выдаче сертификата принимают до 31 августа в отделе «Служба одного окна» администрации Омска на ул. Гагарина, д. 32.