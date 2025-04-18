Многодетные семьи Омска могут использовать деньги вместо земли до октября

Как сообщили в администрации города, сертификат выдают независимо от года постановки на учёт. Средства можно направить на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, внесение первоначального взноса или погашение кредита, в том числе ипотеки, на приобретение земельного участка или объекта недвижимости, расположенного на нем. Потратить сертификат можно на строительство и ремонт частного дома или подключение к нему коммуникаций.